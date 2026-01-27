２０２１年東京五輪で卓球男子日本代表を率いた倉嶋洋介氏が２７日、都内で会見を開き、一般社団法人「Ｔ―ＮＥＸＴ」の設立を発表した。倉嶋氏は代表理事に就任。理事には日本サッカー協会・田嶋幸三名誉会長、日本卓球協会・前原正浩名誉副会長らが名を連ねた。Ｔ―ＮＥＸＴは日本卓球協会との提携による指導者育成制度「Ｓ級・Ａ級コーチライセンス」の構築や運用、卓球を通じた健康社会の実現を目指す「卓球ウェルビーイン