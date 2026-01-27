ナショナルズの小笠原慎之介投手（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ、ナショナルズは26日、キャンプの招待選手を発表し、チーム2年目の小笠原慎之介投手らが名前を連ねた。ナショナルズのバッテリー組は2月11日に初日を迎える。28歳の小笠原はメジャー1年目だった昨季、主に中継ぎで23試合に登板し、1勝1敗、防御率6.98だった。