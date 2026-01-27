さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。1月26日（月）に放送された同番組には、前回の放送に続きフットボールアワー・岩尾望が出演。『M-1グランプリ』優勝後の芸人人生を振り返った。さらに相方の後藤輝基との関係について、「嫌な空気が何年も続いた」と赤裸々に明かし…。【映像】M-1優勝後にコンビに入