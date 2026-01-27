27日、加茂市桜沢の側溝で60代の男性が発見されました。警察の調べによりますと、家族がうめき声を聞いて外へ出たところ、男性を発見し、消防に通報。消防から警察に「側溝に人が落ちている、屋根から転落したようだ」と連絡があったということです。現場到着時、男性は意識・呼吸があり、新潟市内の病院に救急搬送されました。自宅2階屋根には、はしごがかかっていたということです。警察は雪下ろし中に転落した可能性があるとみ