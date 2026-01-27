磯村勇斗とオク・テギョンが主演を務めるNetflixシリーズ『ソウルメイト』の配信日が5月14日に決定。あわせて新場面写真が公開された。 参考：磯村勇斗×オク・テギョンW主演、Netflix『ソウルメイト』制作へ監督・脚本は橋爪駿輝 本作は、すべてを捨てて日本を去った鳴滝琉が見知らぬ国の教会で命を落としそうになったところを、ボクサーであるファン・ヨハンが助けるところから始まる、10年に渡る魂と愛の物