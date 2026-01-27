27日午前、岐阜県笠松町の住宅で火事がありました。 【写真を見る】 ｢ヒーターに触れていた布が燃え上がった｣ と119番通報 木造2階建て住宅で火事 住人は逃げ出して無事 岐阜･笠松町 27日午前11時20分ごろ、笠松町北及の長屋源治さん（76）の住宅から、「ヒーターに触れていた布が燃え上がった」と119番通報がありました。消防車など10台が出て消火にあたり、火は約1時間半後に消し止められましたが、木