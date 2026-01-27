日本デコラックス [名証Ｍ] が1月27日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比15.3％増の6億4200万円に伸び、通期計画の6億6000万円に対する進捗率は97.3％に達し、5年平均の84.6％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比73.9％減の1800万円に大きく落ち込む計算になる。