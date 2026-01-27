中国メディアの瀟湘晨報は25日、中国・江蘇省の女性が10年前に銀（シルバー）に投資したところ、知らない間に価値が高騰していたと伝えた。記事によると、同省南通市在住の李（リー）さんは10年前に中国工商銀行のデビットカードで銀に10万元（当時約190万円）を投資した。その後、家庭の事情で多忙になったことや銀行カードを変更したりしたことでそのことをすっかり忘れていた。銀行からはたびたび決済に関する案内のSMSが届いて