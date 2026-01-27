俳優の小野武彦（83）と村井國夫（81）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。俳優座の養成所同期で63年の付き合いがあるという2人。同番組では家族ぐるみでの交流があり、お互いの自宅は300メートルの“ご近所”だと明かしたが、6年前に自宅で心筋梗塞のため倒れた村井は、「芝居を終えて帰って来て、ちょっと具合が悪くなって、それで倒れた」と振り返った。当時、救急車のサイレン音が聞