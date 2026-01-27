お笑いコンビ「かまいたち」が、24日放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。若手芸人事情に興味を見せた。この日は「ダブルヒガシ」「カベポスター」「豪快キャプテン」の若手コンビ3組が参加。最近の若手芸人の劇場での活動話などで盛り上がった。そこでかまいたち・濱家が「今、大阪のロケで一番出ている芸人は誰なの？俺らの時に千鳥さんだった」と質問を投げかけた。「やっぱりダブルヒガシ」