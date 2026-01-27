ミラノ・コルティナ五輪のスキー・ノルディック複合代表、渡部暁斗（37、北野建設SC）が26日、オンラインで会見を行った。6度目の五輪へ「残りわずかな時間を大切に、オリンピックの本番で奇跡が起こせるようにしっかり準備していきたい」と意気込んだ。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催今季限りでの引退を発表している渡部にとって、最後のオリンピックとなる今大会は「楽しみ半分、不安