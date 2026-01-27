ギャルモデルのせいな（23）が、「みんなとモテるレベルが違う」と、モテへの自信を語った。【映像】23歳モデル、デコルテあらわなドレス姿恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』に参加するメンバーのインタビュー映像が公開された。「残ってたら絶対クイーンになってたと思うので、今回はみんなを潰そうと思う」。人気雑誌『小悪魔ageha』のモデルとして活躍するせいなは、自身のモテ歴について「幼稚園からマジ