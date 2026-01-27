MLB・ナショナルズは日本時間27日、小笠原慎之介投手が招待選手としてメジャーのスプリングトレーニングに参加することを発表しました。小笠原投手は、2025年中日からポスティングシステムを利用してナショナルズに入団。メジャー1年目となった昨季は7月にメジャーデビューを果たすと、8月にメジャー初勝利。しかし、不調に陥り10月にマイナーに降格していました。今季のオフシーズンは、メジャー復帰に向けて重要なアピールの期間