シャープは、プラズマクラスター空気清浄機「Purefit（ピュアフィット）」シリーズから、リビング大風量モデル「FP-U120/U70」を2026年2月4日に発売します。価格はオープンで、実売想定価格は「FP-U120」が10万円前後、「FP-U70」が6万円前後（税込）。両機種ともに加湿機能のない空気清浄専用機です。 ↑左が「FP-U70」、右が「FP-U120」 左右両側にフィルターセットを2組搭載 本シリーズは、左右両側から空気を取り入れ