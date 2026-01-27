｢世界最大のゲイタウン｣で得た新たな気づき２丁目でバー「ＯＮＯ」を経営する小野真幸さん（42）は、17歳で名古屋の実家を家出して以来、この街に住み着いている。店の客層は女性が６割、ストレートが３割、ゲイが１割。女性客は勤務終わりの風俗嬢やキャバ嬢が多かったが、ＯＬや大学生などの割合が増えたと感じているという。小野さんはもともと女性が好きだった。学生時代に女性との交際経験もあるが、上京後、家も職歴もなかっ