シリーズ累計発行部数5500万部突破のミステリーの金字塔、横溝正史の小説『八つ墓村』が完全新作として映画化されることが決定。スーパーティザービジュアルが解禁された。今秋に公開される。【写真】ミステリーの金字塔、横溝正史『八つ墓村』書影解禁されたスーパーティザービジュアルは、“八つ”の墓石らしきものが不気味に浮き上がり、「墓」の文字が大きく踊るインパクトあるデザインとなっている。キャスト・監督など