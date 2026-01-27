ミラノ五輪スノーボード男子ハーフパイプ代表、平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）の真髄に迫る公式ドキュメンタリー「ＡＹＵＭＵ」(https://www.youtube.com/@ayumuhirano_documentary)が２７日、ＹｏｕＴｕｂｅで公開された。株式会社 L・S カンパニーが制作し、映像制作会社「株式会社スプーン」が全面協力。公式 TikTok アカウントや公式 Instagram アカウントをはじめとするプラットフォーム、ショート動画は２８日から順次