女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２８日に、第８３話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）サワ（円井わん）が試験勉強に燃えていると知り、サプライズの成功に浮かれるトキ（郄石あかり）。その様子にヘブン（トミー・バストウ）も安心する。そこに錦織（吉沢亮）がヘブンに相談にやってくる。校長になる決意を告げる