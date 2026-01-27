上野動物園で飼育されていた双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが２７日、中国に向けて旅立った。２頭を見送った福田豊園長が取材に応じ、今後、上野と血縁があるパンダが来日する可能性が低いことを明かした。２１年６月に生まれた２頭は現在４歳。出発前までに発情の兆候は見られなかったという。今後、最低３０日間は２頭の母シンシン、姉シャンシャンのいる中国・四川省雅安の飼育施設で検疫期間を過ごす。