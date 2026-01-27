俳優の柴咲コウと赤楚衛二がW主演を務めるNetflix映画『余命一年、男をかう』が、2026年に世界配信される。27日、都内で開催された動画配信サービス「Netflix」の新作ラインナップ紹介イベント「Next on Netflix 2026」で発表された。脚本は『余命10年』などで知られる岡田惠和、監督はドラマ『silent』『海のはじまり』で繊細な人間描写を評価されてきた風間太樹が務める。【画像】吉川トリコによる原作書影本作は、2021年に