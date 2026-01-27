27日、都内で開催された動画配信サービス「Netflix」の新作ラインナップ紹介イベント「Next on Netflix 2026」で、新作アニメ『二十世紀電氣目録 -ユーレカ・エヴリカ』（原作：結城弘『二十世紀電氣目録』KAエスマ文庫／京都アニメーション）が7月に世界独占配信されることが発表された。【動画】作画すげぇ…京アニ新作アニメ『二十世紀電氣目録』PV本作は、アニメーション制作会社・京都アニメーションに挑む少年少女たち