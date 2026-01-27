２７日午前１０時半頃、群馬県高崎市寺尾町の市立寺尾小学校で、１階給食室から火が出たと１１９番があった。約２０分後に消し止められ、けが人はいなかったが、高崎署と同校によると、児童１０人が体調不良を訴え、うち男女６人が市内の病院に救急搬送された。出火当時、給食室では職員３人が調理していたという。給食室からの延焼はなかったが、教室などにいた児童と職員計約２８５人が避難した。搬送された児童はその後、迎