¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥°¥À¥¦¥óÁª¼ê¤ÎºÙÀî°ìñ¥¤¬£²£·Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥°¥À¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤Î£Ó£Î£ÓÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¡¢ºÙÀî¤¬£Á£Â£Å£Í£Á¤ÎÂí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÇ®°¦ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¤²ñ¼Ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤ê¡¢¥ä¥ó¥­¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥°¥À¥¦¥ó½Ð¤ëÊý¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£