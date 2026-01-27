プレミアリーグ第23節、昨季王者リヴァプールはボーンマスに3-2と敗れた。これでリーグテーブルでは6位に後退。ここ5戦で4分1敗と勝ちに見放されている。シーズン前半にもまったく勝てない時期があったリヴァプールだが、ここにきて再び不調に陥った。リヴァプールOBである元イングランド代表DFジェイミー・キャラガー氏は、今季のチャンピオンズリーグ出場権をリヴァプールが逃した場合、アルネ･スロット監督は解任されるだろうと