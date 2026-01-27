バルセロナに所属するスペイン代表MFマルク・カサドが、今冬の移籍市場で退団する意思がないことを、スペイン『MARCA』が伝えた。今季も圧倒的な攻撃力を武器にラ・リーガでは首位に位置しているバルセロナは、25日に行われたラ・リーガ第21節で最下位に沈むオビエドと対戦。スペイン代表FWラミン・ヤマルのバイシクルシュートなどで3-0の快勝を収めて、首位キープに成功している。この試合でカサドはラ・リーガでは2試合ぶりの出