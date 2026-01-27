お笑いタレントの餅田コシヒカリが２７日、都内で行われた「おにぎりサミット２０２６」に出席した。１３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・後８時）で一般男性との結婚を公表後、初の公の場となった。結婚から２年を経っての公表。報道陣から「結婚おめでとうございます。結婚から２年たっても幸せですか？」と呼びかけられ「とびきり、幸せです。円満な家庭を築きます」と笑顔。共に登壇したなかやまきん