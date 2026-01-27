アトレティコ・マドリードは、バイエルンに所属するMFレオン・ゴレツカの獲得交渉を今冬に前倒しする可能性があるようだ。26日付でスペイン紙『アス』が報じている。今冬の移籍市場で、MFコナー・ギャラガーやFWジャコモ・ラスパドーリら計4選手を放出したアトレティコ・マドリード。一方で新戦力に関しては、かねてより狙っていた、MFイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）はルイス・エンリケ監督が「貴重な戦力」とみなして