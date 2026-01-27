オリックスは２７日、株式会社ロイヤリティマーケティング社と２５年に引き続き、２６年シーズンもユニホームパンツ広告スポンサー契約を締結したことを発表した。２月１日からの宮崎キャンプより、選手、監督、コーチが着用するユニホームパンツに「バファローズ☆ポンタ」のロゴを掲出。同社とは１６年シーズンからスポンサー契約を続けており、「バファローズ☆ポンタ」は誕生から１０周年を迎える。