和歌山県那智勝浦町の補陀洛山寺で、節分を前に行われた豆まき＝27日午後和歌山県那智勝浦町の世界遺産・補陀洛山寺で27日、節分を前に一足早く豆まきがあった。毎年この日の立春大護摩たきに合わせて行う。本堂では秘仏の本尊が開帳、家内安全や商売繁盛などの願い事を書いた護摩木が燃やされて勢いよく炎が立ち上った。この後、高木智英住職（43）とかみしも姿の人たちが本堂から「福は内、鬼は外」のかけ声とともに豆をまい