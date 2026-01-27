札幌高裁札幌・ススキノで2023年7月に起きた男性殺害、頭部切断事件で、娘の田村瑠奈被告（31）＝殺人などの罪で起訴＝を手助けしたとして、殺人や死体遺棄などのほう助罪に問われた父親で医師の修被告（62）の控訴審判決で、札幌高裁は27日、懲役1年4月、執行猶予4年とした一審札幌地裁判決を破棄し、懲役1年、執行猶予3年を言い渡した。控訴審で弁護側は、瑠奈被告の行為を後から知った修被告に罪は成立しないと無罪を主張。