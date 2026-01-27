２７日に公示された衆院選は、連立の組み替えや新党の結成などにより、与野党対決の構図が前回選までとは大きく様変わりする。自民党と日本維新の会の連立与党と、中道改革連合の対決が軸となる一方、野党の選挙協力はほとんどなく、中道改革に距離を置く国民民主党などが独自に勢力拡大を狙う。自民は公明党との連立を解消し、維新と連立政権を発足させてから初の衆院選となる。与党で過半数（２３３議席）を獲得し、新たな自