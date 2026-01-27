タレントのなかやまきんに君が２７日、都内で行われた「おにぎりサミット２０２６」に出席した。今年で３回目を迎えるおにぎりのイベント。餅田コシヒカリと共にステージに登壇し「この筋肉くらい大好きです」とおにぎり愛を語った。ボディービルダーとしても活動するきんに君。筋トレだけでなく、食生活も重要で「ご飯は糖質で、のりはビタミン・ミネラル、具材によってはタンパク質。栄養バランスがめちゃめちゃいい。栄養素