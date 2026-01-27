テレビ朝日の弘中綾香アナウンサーが、２６日深夜放送の「伊沢みなみかわのクイズに出ない世界」（テレビ朝日系）に出演。「マダム綾香」として、女子高校生たちの悩みに回答した。大学進学を前に、将来の仕事に悩む女子高生には「教職とか取れば？」。「私もやっていればよかったなと思うこと。教職は仕事に一番結びつく資格。持っていればいろいろな所で働ける」と真面目に語った。一方で、?迷?アドバイスも。ホテルで１人