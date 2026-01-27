女優の秋元才加が２７日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。自身の回りで、悲しい出来事が次々の起きていることを嘆いた。秋元は「地元のフードコートや色々なお店が潰れていたり、子供用の量販店が潰れていたり、物価高も続き、世界では色々な事が起こり続けてる。ここ最近ずっともの悲しい」と不景気の影響で次々と店舗がなくなる…という身近な出来事に加え、激動する世界情勢への不安をつづった。国内・国外が憂慮すべき事態