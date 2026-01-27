米Anthropicは1月26日（現地時間）、AIアシスタント「Claude」において、外部ツールをチャット画面内でインタラクティブに操作できる新機能を発表した。ユーザーはタブを切り替えることなく、Slackでのメッセージ作成やCanvaでのデザイン編集などをシームレスに行えるようになる。提供範囲は、Pro、Max、Team、Enterpriseの各プランで、Web版とデスクトップ版に対応する。今後、Claude Coworkにも拡大される予定である。これまでも