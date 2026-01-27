【モデルプレス＝2026/01/27】乃木坂46の一ノ瀬美空が1月26日、自身のInstagramを更新。お気に入りの衣装姿を公開した。【写真】22歳乃木坂「透明感すごい」繊細なレースが美しいミニワンピ衣装姿◆一ノ瀬美空、美脚輝く衣装姿披露一ノ瀬は「お気に入り衣装」と記し、ワンピースの衣装を着用した写真を投稿。繊細な刺繍が施されたベージュのフィッシュテールワンピースと黒のミドルブーツを合わせた美しい脚が際立つショットを披露