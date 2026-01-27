【モデルプレス＝2026/01/27】俳優の山田裕貴が2026年1月26日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）に出演。元マネージャーが現在担当しているボーイズグループを明かす場面があった。【写真】山田裕貴の元マネが担当・5人組ボーイズグループ◆山田裕貴、元マネージャーが現在担当の人気グループ告白山田は「前に僕のマネージャーさんをやってくれてた