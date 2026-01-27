ロッテは2月3日、チョコパイプレミアムシリーズから「チョコパイプレミアム 苺とピスタチオ」を全国で発売する。この時期限定で登場する苺フレーバーが、4年目の今年も進化して登場する。【すべての画像を見る】しっとりとした苺ケーキでピスタチオクリームと苺ソースを挟み苺コーティングチョコレートで包んだ「チョコパイプレミアム 苺とピスタチオ」チョコパイが目指しているのは『ケーキのようなくちどけとご褒美感』だという