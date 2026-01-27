ファジアーノ岡山 J1昇格初年度となった、2025シーズンのファジアーノ岡山の軌跡をたどる、特別映像「FAGIANO OKAYAMA 2025 SEASON YEAR MOVIE」が、1月30日～2月6日、岡山市北区のイオンシネマ岡山にて期間限定で上映されます 上映初日には、2025年シーズンで現役を引退し、クラブコミュニケーターに就任した金山隼樹さんが登壇し、2025シーズンを振り返ります。 チケ