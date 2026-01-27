２７日、オルポ首相（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京1月27日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は27日、中国を公式訪問したフィンランドのオルポ首相と北京で会見した。２７日、オルポ首相と会見する習近平主席。（北京＝新華社記者／劉彬）