中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月27日】中国商務部対外貿易司の王志華（おう・しか）司長は26日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた記者会見で、今年はサービス貿易を大いに発展させるとし、インバウンド消費の拡大に向けた政策・措置を打ち出すとの方針を示した。王氏は次のように述べた。サービス貿易を大いに発展させる。越境サービス貿易のネガティブリスト管理制度を整え、サービス市場の開放を着