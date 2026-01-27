国民的人気を誇る推理漫画『名探偵コナン』と、人気の手帳ブランド「ほぼ日手帳」が史上初のコラボレーション！2026年2月1日（日）11時より、原作イラストを300点以上使用した『名探偵コナン』特別版「ほぼ日手帳2026 spring」が発売されます♡週間手帳をはじめ、クラシカルなデザインの手帳カバーや、コナンたちと日々を彩る文具も勢揃い。毎日のスケジュール管理がもっと楽しくなる、推しとの時間を過ご