俳優の松尾諭（50）が27日、自身のインスタグラムを更新。人気俳優に宣材写真を撮ってもらったことを明かした。松尾は新しい宣材写真を載せ「宣材写真を、なんと仲野太賀くんに撮ってもらいました〜」と報告。NHKドラマ「拾われた男」で自身をモデルにした主人公・松戸諭を仲野が演じていたこともあり「松戸諭に撮られる松尾諭ですw」とつづった。さらに仲野主演の大河ドラマ「豊臣兄弟！」にも鵜沼城主・大沢次郎左衛門役で