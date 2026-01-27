俳優の小野武彦（83）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。俳優・村井國夫（81）と女優・音無美紀子（76）との結婚に最も反対していた人物を明かした。同番組には、俳優座の養成所同期で“63年の付き合い”という村井もゲスト出演した。司会の黒柳徹子が「村井さんと音無さんが結婚なさる時に、みんなで反対したんですって？」と聞くと、小野は「一番反対したのは地井（武男）ですかね。地