日本陸上連盟は27日、2月21日（福岡）に開催されるアジアクロスカントリー選手権大会 福岡2026の代表選手16人を発表した。シニア男子代表（10km）には去年9月の東京世界陸上でアクシデントがありながら男子3000m障害で8位入賞を果たした三浦龍司（23、SUBARU）、今年の箱根駅伝では3区を走り区間3位、走路に進入してきた犬を避けたことでも話題になった野中恒亨（国学院大3年）、さらに箱根駅伝で4区を走った岡田開成（中央大2年）