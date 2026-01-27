英国出身の俳優トミー・バストウ（34）が27日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開し、反響を集めた。現在、女優の郄石あかりがヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）でヘブン役を演じているバストウは「アメリカの回想シーンの準備中、ほんの一瞬ビートルズみたいになってたんだよね。懐かしい！」とつづり、当時のオフショットを投稿。やや前髪が重