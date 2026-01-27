広東省の広州駅から25日午前10時29分、「緑皮車」（従来の普通列車）K303号が江蘇省徐州市に向かってゆっくりと出発した。これは同駅を始発駅とする最後の普通列車で、今回のK303号の「ラストラン」となる運行は同駅が全面的な高速列車時代に突入することを示している。中央テレビニュースが伝えた。広州駅は26日から普通列車の運行が無くなる。これまで広州駅を始発駅または終着駅としていた普通列車は全て広州白雲駅に移される。