3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に2大会連続で出場するソフトバンクの近藤健介外野手が、侍のリードオフマンに興味を示した。27日は福岡市内の商業施設で行われたトークショーに登壇。ともに登壇したソフトバンクOBの五十嵐亮太氏から「僕は（打順は）1番近藤と言っているけど、何番打ってみたいとかある？」と問われると、「1番、面白いなというのは個人的にもある。ポイントゲッターは山ほどいるの