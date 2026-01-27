元ブラジル代表DFマルセロの息子であるエンツォ・アウベスが、父の古巣であるレアル・マドリーとプロ契約を締結した。E・アウベスは、１月27日にインスタグラムを更新。「初めてのプロ契約にサインできて嬉しい！ アラ・マドリー！」と報告し、マルセロとともに契約締結の場に出席した様子などを公開した。16歳のアタッカーは、2017年の夏にマドリーの下部組織に加入。今季はアルバロ・アルベロア（現在はトップチームの監督