米大リーグ、ドジャースは27日、日本在住のファンに向けた公式ファンクラブの2026年会員の募集を開始した。同球団でビジネス戦略・アナリティクス担当部長を務めるマイケル・スペトナー氏は東京都内で記者会見し「開設1年目の2025年は大成功を収めた。会員数は4万人だったが、今年は10万人を目指したい」と目標を掲げた。年会費7万5千円のコースは定員1200人で来月をめどに募集を始め、他に無料会員など計4コースが用意された